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Maraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi

6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen 2 büyük depremde ölü sayısı 50 bin 500'e yükseldi.
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türkiye Maraş depremi Can kaybı Süleyman Soylu

HABER MERKEZİ

Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta 7,7 ve 7,6 şiddetinde depremler meydana gelmişti.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş'ta açıklamalarda bulundu.

“57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı” diyen Soylu, “Vatandaşlarımız da kira konusunda kiralık yer bulamazlarsa ya da maalesef fahiş fiyatlarla karşı karşılıya kalıyorlarsa bizim görevimiz vatandaşları ev sahibi yapmaktır. Bu konuda da elimizi çabuk tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Soylu, “66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldı” şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden 5 bin kişinin yakınlarının tespit edilemediğini söyleyen Soylu, “Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor. Vefat edenler arasındaki 1020 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor” dedi.

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