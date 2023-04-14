Neçirvan Barzani’den Enfal mesajı: Kürdistan Bölgesi’nin statüsü şehitlerin mücadelesinin eseridir

ERBİL (K24)

1988’de gerçekleşen ve 8 aşamaya bölünen Enfal Katliamı, Baas rejiminin Güney Kürdistan'da Kürt halkını yok etmeye yönelik geniş çaplı bir girişimiydi.

Katliamın yıldönümüne ilişkin mesaj yayımlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Bugün, eski Irak rejiminin Kürdistan halkına ve topraklarına karşı 1988’de işlediği Enfal katliamının 35. yıldönümü. 182 binden fazla Enfal şehidimizi saygıyla anıyor, gururlu ailelerine sevgi ve selamlarımızı iletiyorum” dedi.

Neçirvan Barzani, Irak hükümetinin Enfal’de yaşamını yitirenlerin ailelerine ve katliamdan etkilenenlere tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi'nin Enfal’i “soykırım”, “insanlığa karşı işlenen suç” ve “savaş suçu” olarak tanıması gerektiğini de yineleyen Neçirvan Barzani, şunları dile getirdi:

“Kürdistan Bölgesi'nin anayasal statüsü bir emek ve mücadelenin ürünüdür. Bu statü Enfal’de şehit düşen binlerce Kürdistanlı sayesinde elde edilmiştir. Kazanımlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmak için birlik, kardeşlik ve ortak çalışmalarla şehitlerimizin anılarına saygı gösterelim. Ayrıca Enfal’in uluslararası arenada ‘soykırım’ olarak tanınması ve böyle bir suçun dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.”

ENFAL KATLİAMI

Enfal operasyonlarını dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in doğrudan gözetiminde gerçekleştiren Baas rejimi, katliamı Şubat ve Eylül ayları arasında sekiz aşamaya yaydı.

Saddam Hüseyin’in emri ile Kürt halkına karşı uygulanan 8 aşamalı Enfal harekatında kadın, çocuk ve yaşlı yaklaşık 182 bin Kürt katledildi.

Saddam tarafından Kur'an'daki Enfal Suresinin adıyla isimlendirilen jenosit, “savaş ganimetleri” anlamına geliyor.

8 aşamalı Enfal operasyonlarında 182 bin Kürt tutuklanarak Irak çöllerine götürüldü, buralarda kazılan çukurlara canlı olarak gömüldü.

Yine 4 bin 500 köy ve 30 ilçe yerle bir edilirken, 1800 okul, 300 hastane, 3000 cami ve 27 kilise yıkıldı.