Politika

Irak Cumhurbaşkanı’ndan Enfal Katliamı’nın yıldönümünde dayanışma mesajı

Enfal Katliamı’na ilişkin mesaj yayımlayan Irak Cumhurbaşkanı Reşid, halkın trajedilerinin yenilenmemesi için dayanışma çağrısı yaptı.
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Irak Latif Reşid Enfal Katliamı

ERBİL (K24)

Enfal Katliamı’nın 35’inci yıldönümüne ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, şunları ifade etti:

“Diktatörlüğün Iraklılara uyguladığı zulmü somutlaştıran soykırım kampanyaları ve toplu mezarlarla Kürt halkına karşı işlediği Enfal suçunun yıldönümünü büyük bir üzüntüyle anıyoruz.”

Latif Reşid mesajının devamında, halkın trajedilerinin yenilenmemesi ve demokratik bir devletin pekiştirilmesi için dayanışma çağrısı yaptı.

ENFAL KATLİAMI

Enfal operasyonlarını dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in doğrudan gözetiminde gerçekleştiren Baas rejimi, katliamı Şubat ve Eylül ayları arasında sekiz aşamaya yaydı.

Saddam Hüseyin’in emri ile Kürt halkına karşı uygulanan 8 aşamalı Enfal harekatında kadın, çocuk ve yaşlı yaklaşık 182 bin Kürt katledildi.

Saddam tarafından Kur'an'daki Enfal Suresinin adıyla isimlendirilen jenosit, “savaş ganimetleri” anlamına geliyor.

8 aşamalı Enfal operasyonlarında 182 bin Kürt tutuklanarak Irak çöllerine götürüldü, buralarda kazılan çukurlara canlı olarak gömüldü.

Yine 4 bin 500 köy ve 30 ilçe yerle bir edilirken, 1800 okul, 300 hastane, 3000 cami ve 27 kilise yıkıldı.

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