Irak Cumhurbaşkanı’ndan Enfal Katliamı’nın yıldönümünde dayanışma mesajı

ERBİL (K24)

Enfal Katliamı’nın 35’inci yıldönümüne ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, şunları ifade etti:

“Diktatörlüğün Iraklılara uyguladığı zulmü somutlaştıran soykırım kampanyaları ve toplu mezarlarla Kürt halkına karşı işlediği Enfal suçunun yıldönümünü büyük bir üzüntüyle anıyoruz.”

Latif Reşid mesajının devamında, halkın trajedilerinin yenilenmemesi ve demokratik bir devletin pekiştirilmesi için dayanışma çağrısı yaptı.

نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات إبادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين.

هذه المناسبة الأليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي. — Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) April 14, 2023

ENFAL KATLİAMI

Enfal operasyonlarını dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in doğrudan gözetiminde gerçekleştiren Baas rejimi, katliamı Şubat ve Eylül ayları arasında sekiz aşamaya yaydı.

Saddam Hüseyin’in emri ile Kürt halkına karşı uygulanan 8 aşamalı Enfal harekatında kadın, çocuk ve yaşlı yaklaşık 182 bin Kürt katledildi.

Saddam tarafından Kur'an'daki Enfal Suresinin adıyla isimlendirilen jenosit, “savaş ganimetleri” anlamına geliyor.

8 aşamalı Enfal operasyonlarında 182 bin Kürt tutuklanarak Irak çöllerine götürüldü, buralarda kazılan çukurlara canlı olarak gömüldü.

Yine 4 bin 500 köy ve 30 ilçe yerle bir edilirken, 1800 okul, 300 hastane, 3000 cami ve 27 kilise yıkıldı.