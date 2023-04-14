Almanya’da panik: ATM’leri patlatmak yaygınlaşıyor

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Son dönemde Almanya’da farklı şehirlerinde bankalara ait ATM’ler patlatılarak soygun yapılıyor.

Geçen ay Santander ve Deutsche Bank’a ait ATM’lerde meydana gelen patlama güvenlik endişesi yaratırken İngiliz haber ajansı Reuters, günde en az bir ATM’ye bombalı saldırı düzenlendiğini aktardı.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılından beri bu tür saldırıların yüzde 40 oranında arttığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip ülkesi olan Almanya’da yaklaşık 53 bin ATM yer alırken özellikle Ratingen kasabasında saldırıların arttığına dikkat çekildi. Ratingen’in Hollanda sınırına yakın olması, Hollandalı çetelerin bölgede saldırılarını artırmasına sebep oluyor.

Resmi verilere göre 2021’de 392 ATM patlatılarak soygun düzenlenirken toplam 20 milyon euro çalındığı da kayıtlara geçti. Geçen yıl ise ATM’lere düzenlenen saldırının 496’ya çıktığı belirtildi.

2023’ün ilk dört ayında ise şu ana kadar 47 saldırının gerçekleştiği aktarıldı.