YSK'dan seçmenlere ‘geçersiz oy’ uyarısı

HABER MERKEZİ

YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin seçmenlere, "Nerede ve nasıl oy kullanacağım", "Görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu", "Oyları geçersiz kılan haller", "Seçim güvenilirliği ve şeffaflık", "Seçim sonuçlarının ilanı" başlıkları ile yayınladığı videolarla uyarıda bulundu.

"Oyları geçersiz kılan haller" başlıklı videoda; "evet", "tercih" mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.

OYLARIN SAYILMASI VE TUTANAĞA GEÇİRİLMESİ

"Seçim güvenilirliği ve şeffaflık" başlıklı videoda; oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde yedi kişilik sandık kurulunun beş üyesinin, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlendiği, sandık kurulu tarafından tutanak altına alındığı ifade edildi.

Tutanağın bir örneğinin de siyasi partilere verildiği vurgulandı. Tutanağın hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asıldığı belirtildi. Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştiği kaydedildi.

SEÇSİS'e girilen bu verilerin YSK'ya ulaştığı, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığı bildirildi.

SEÇİM SONUÇLARININ İLANI

"Seçim sonuçlarının ilanı" başlıklı videoda; sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir suretinin sandığın kurulduğu yere asıldığı, birer suretinin de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere verildiği kaydedildi.

Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanaklarının siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlendiği ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşıldığı belirtildi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imza tutanaklarının YSK'nın internet adresinden vatandaşların erişimine açıldığı vurgulandı.