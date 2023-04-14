Erdoğan Diyarbakır’da HDP’ye yüklendi: Bunların derdi Kürt değil

DİYARBAKIR(K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Konuşmasında HDP ve Selahattin Demirtaş’ı hedef alan Erdoğan şunları söyledi:

"Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlarla mücadelesini sürdürüyor. Geçmişte yapılan zulümler oldu mu? Elbette oldu. Eski Diyarbakır cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da öldürmediler mi?

Şimdi bu Selo nerde? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Yavrularımızın üzerinden arabalarla geçmediler mi?

Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Evlat hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur.

Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu Türkiye'de faili meçhule, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu, Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayan bir Türkiye'dir.

Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım 85 milyonun tamamınadır"

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