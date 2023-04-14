Politika

El-Hekim: Enfal Katliamı hala yürekleri sızlatıyor

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri, Ammar el-Hekim, Enfal Katliamının hala yürekleri sızlatan bir suç olduğunu söyledi.
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Irak Ammar el-Hekim Enfal Katliamı

HABER MERKEZİ

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri, Ammar el-Hekim, Enfal Katliamının hala yürekleri sızlatan bir suç olduğunu söyledi.

Enfal Katliamının 35. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el Hekim, “Aradan 35 yıl geçti ancak, yıkılmış diktatörlük tarafından sevgili Kürdistan'da yaklaşık 180 bin masum Kürt vatandaşın hayatına mal olan Enfal Katliamının acısı Irak halkı ve insanlık vicdanından silinmedi” dedi.

Enfal’in, özgürlüklerini ve onurlarını elde etmek için kuzeyden güneye iki şeye katlanan bir halkın çektiği acıları anlatan bir suç olduğunu kaydeden Hekim, “Enfal, tekrarını önlemek ve gelecek nesilleri aynı trajedilere maruz bırakmamak için demokratik yola sarılmayı gerektiren şey” ifadelerini kullandı.

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