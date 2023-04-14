Kobani Davası’nda istenen cezalar belli oldu

HABER MERKEZİ

Kobani Davası’nın 24’üncü duruşmasının 3’üncü oturumunda savcı mütaalasını açıkladı. Mütaalada 36 ismin en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

HDP’lilerin ve avukatların savunmaların tamamlanmadığı gerekçesiyle tepki gösterdiği ve salonu terk ettiği mütalaanın özetinin okunması sekiz saat sürdü.

Savcılık mütalaanın sonuç kısmında yargılanan isimlerin ‘Türk Ceza Kanunu (TCK) 302’ ile ’37’nci madde’ ve ‘Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 5\1 kapsamında müşteki\birlikte fail sıfatıyla’ cezalandırılmasını istedi.

Savcılık ayrıca ceza oranının ortaya çıkan zarar hesaplanarak belirlenmesini istedi. Böylece savcılık aralarında Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da olduğu HDP’liler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütalaada ayrıca tutuksuz yargılanan Ayhan Bilgen, Bircan Yorulmaz, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, İbrahim Binici, Mesut Bağcık, Pervin Oduncu, Nezir Çakan, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını ve tutuklu siyasetçilerin tamamımın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mütalaada demans hastası olan ve tahliye edilen Aysel Tuğluk ile Ahmet Türk’ün sağlık sorunları gerekçesiyle tutuksuz hallerinin devamı talep edildi.