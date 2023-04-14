Kerkuki: Kerkük’teki durumun normale dönmesi için anlaşmaya varıldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Teşkilat Ofisi Sorumlusu Kemal Kerkuki, Kerkük’teki durumun normale dönmesi için anlaşmaya varıldığını ve KDP’nin Kerkük’e döneceğini söyledi.

16 Ekim 2017’deki olaylarla birlikte olağanüstü şartlarda yönetilen Kerkük’te durumun normale dönmesi için Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin göreve başlamasıyla birlikte çabalar yoğunlaştı.

K24’e konuşan KDP Kerkük-Germiyan Teşkilat Ofisi Sorumlusu Kemal Kerkuki, “Kerkük'ün normalleşmesi ve KDP'nin şehre dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı ancak çözülmesi gereken bazı teknik sorunlar var” dedi.

Kerkuki, “Kürtler, Şiiler ve Sünniler Kerkük'ün normalleştirilmesi konusunda anlaştılar, bu anlaşma yeni Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin hükümet programına alındı ​​ve Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edildi” ifadelerini kullandı.

“Kerkük'ü normalleştirmeye yönelik tüm çabalar mutabakat, belgeler ve imzalarla tamamlandı, geriye sadece teknik kısımlar kaldı” diyen Kerkuki, seleflerinin aksine Sudani tarafından sorunların çözüleceği hususunda iyimserliğini dile getirdi.