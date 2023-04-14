Norveç, Rusya Elçiliği'ndeki 15 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

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Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'nde çalışan 15 diplomat, Norveç Dışişleri tarafından istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Hükümet, halihazırda Norveç'te diplomatik kisve altında çalışan 15 Rus istihbarat görevlisini istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. İlgili memurlar kısa süre içinde Norveç'i terk etmelidir. Norveç'e gelmek isteyen istihbarat görevlilerine vize verilmeyecek" denildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ise "Rusya halihazırda Norveç için en büyük istihbarat tehdidini oluşturuyor. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve şu anda ülkemizdeki Rus istihbarat faaliyetlerine karşı önlemler uyguluyoruz. Rus istihbarat görevlilerinin Norveç'te diplomatik kisve altında faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında bahsi geçen kişilerin bir süre izlendiğini belirterek bugünkü kararın Nisan 2022'de alınan üç Rus istihbarat görevlisinin Norveç'ten sınır dışı edilmesi kararına dayandığını vurguladı.