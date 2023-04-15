Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaretinde patlama sesi

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu.

Kişida bölgeden tahliye edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.