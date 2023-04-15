Yaşam

Mağarada 500 gün: 48 yaşında girdi, 50 yaşında çıktı

İspanya'da 50 yaşındaki bir sporcu 500 gün boyunca 70 metre derinlikteki bir mağarada kaldı, iki doğum gününü de bu mağarada geçirdi.
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Beatriz Flamini
Beatriz Flamini
avrupa rekor mağara

HABER MERKEZİ

İspanya'da ekstrem sporlar atleti Beatriz Flamini, yaklaşık 2 yıl boyunca mağarada kaldı. Sonunda ışığa yeniden kavuştu.

Granada yakınlarında 70 metre derinlikteki mağarada kalan Flamini'nin bu süre boyunca dış dünya ile bağlantısı hiç olmadı.

Beatriz Flamini'nin amacı dünyada bugüne kadar en uzun süre mağarada kalma rekorunu kırmaktı.

Flamini'yi bilim insanları da yakın takibe aldı. Uzun süre kapalı ortamda kalmanın beyne etkisi ve vücut ritmi incelendi.

Flamini, mağaraya girdiğinde 48 yaşındaydı. Çıktığında ise 50 yaşına basmıştı. İki doğum gününü mağarada geçirdi.

İspanyol atlete mağarada kaldığı süre boyunca ekibi destek oldu.

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