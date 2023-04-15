Politika

CENTCOM: Suriye'deki iki saldırı sonrası 23 ABD askeri beyin travması geçirdi

CENTCOM Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'deki 23 ABD askerinin İran destekli militanlar tarafından Mart ayında düzenlenen iki saldırıda beyin travması geçirdiğini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Suriye'nin doğusundaki 23 ve 24 Mart saldırılarında 11 yeni hafif travmatik beyin hasarı vakası tespit ettik. Askerlerden 23'üne hafif travmatik beyin hasarı teşhisi kondu. Sağlık ekiplerimiz askerlerimizi herhangi bir travma belirtisine karşı incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Suriye'de düzenlenen saldırı ve karşı saldırılarda 25 Amerikan askeri yaralandı, söz konusu saldırılar bir Amerikalı müteahhidin ölümüne ve bir kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Pentagon, ABD'nin Suriye'deki İran bağlantılı iki tesise düzenlediği misilleme hava saldırılarında sekiz militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Bölgedeki ABD askerlerine ilk kez saldırılardan kaynaklanan beyin travması teşhisi konmuyor.

2020'de 100'den fazla Amerikan askerine, İran'ın Irak'taki bir üsse düzenlediği füze saldırısından kaynaklı beyin travması teşhisi kondu.

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