Soylu açıkladı: Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi?

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TGRT yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanların milletvekilliği adaylığının sorulması üzerine Soylu, "Demek ki hükümet iyi bir karne ortaya koydu. Buradan bu sonucu çıkarmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yönetimdeki bu iyi karnenin içerisindeki insanları, yöneticileri milletin önüne çıkarmaya layık gördü. En önemli mesele milletin önüne çıkabilmeye layık olabilmektir" dedi.

"Sığınmacılar konusu seçimi nasıl etkileyecek?" sorusu ve "Suriyeliler, Afganlar ve Iraklıların oy kullanabilmesi için vatandaşlık verildiği" iddialarının sorulması üzerine ise Soylu, 130 bin 914'ü reşit olmak üzere 230 bin 998 bin Suriyelinin Türkiye vatandaşı olduğunu aktardı.

Soylu, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını, seçim listelerinin MERNİS'ten çekildiğini ve sadece TC kimlik numarası olan kişilerin listede yer aldığını, göçmenlerin ise Göç İdaresi'nde kayıtlı olduklarını, ikisinin apayrı olduğunu belirtti.