Genel

Kenya'da bir kilisede açlıktan ölmüş 4 kişi bulundu

Kenya polisi, ülkede şüpheli faaliyetler yürüttüğü değerlendirilen bir kilisede, açlıktan ölmüş 4 kişi bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Kenya kilise

HABER MERKEZİ

Ulusal basına yansıyan haberlere göre polis, bir vatandaşın "Kilise'de şüpheli faaliyetler" yürütüldüğü ihbarı üzerine, dün Kilifi ilçesindeki Good News International Kilisesi'ne baskın düzenledi.

Kiliseye yapılan baskında, 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi ölü bulundu.

Polis, bu kişilerin açlıktan öldüğünü doğruladı.

Baskında 11 kişinin kurtarıldığı, kurtarılan 6 kişinin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Baskın sırasında kilisenin papazı olay yerinden kaçtı.

Kilisenin papazı, geçen ay iki çocuğun ölümünden sorumlu tutulmuş ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Polis raporlarına göre Kenya’da son yıllarda şiddet ve suç teşkil eden faaliyetler yürüten tarikatların sayısında ciddi artış gözleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv