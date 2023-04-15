Erdoğan: Onlar ne kadar Kürt'se biz o kadar Türk'üz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nde toplu açılış törenine katıldı.

Edirne’de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

“Hele hele kardeşlerim Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? İşte dün Diyarbakır’daydık. Diyarbakır'da, orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördük. Ne dediler biliyor musunuz? 'Başkanım, ne olur bizi bunların eline bırakmayın.' Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Biz bunların ne menem olduğunu biliyoruz. Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır'da bu şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya... 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü?”

Erdoğan, “Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Bunları bu şekilde öldürdüler. Onlar da Kürt'tü. Siz hani Kürtlere kıymet biçiyordunuz ne oldu? Bunların derdi Kürt falan değil. Açık söylüyorum onlar ne kadar Kürt ise biz o kadar Türk'üz. Böyle bir durumumuz var. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Abaza’sı, Boşnak'ı ile tüm kardeşlerimizi yaratılanı severiz yaratandan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Bizde ayrım yok. Bizde bölücülük yok” şeklinde konuştu.