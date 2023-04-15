Politika

Diyarbakır Barosu’ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “halkın bir kesimini alenen aşağılanması suçu” kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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kürdistan Diyarbakır Barosu Yeşil Sol Parti Suç duyurusu Zafer Partisi Ümit Özdağ

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı hakkında; seçim etkinliği esnasında HDP’li ve YSP’li seçmenlere istinaden ‘katil’ ve ‘dağdan inmişler’ şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle, ‘Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılanması Suçu’ kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Ümit Özdağ dün, Kartal'da Yeşil Sol Partisi standının yanından geçti. Parti standını uzaktan gören Özdağ, "Bak kimler var bak; dağdan şehre inenler var" demişti.

Yine önceki gün Yeşil Sol Parti’nin standının önünde duran Özdağ, "Tüm parti stantlarını geziyoruz. Burada geldik Yeşil Sol Parti standında kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar" ifadelerini kullanmıştı.

 

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