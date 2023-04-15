Diyarbakır Barosu’ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı hakkında; seçim etkinliği esnasında HDP’li ve YSP’li seçmenlere istinaden ‘katil’ ve ‘dağdan inmişler’ şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle, ‘Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılanması Suçu’ kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Zafer Partisi Genel Başkanı hakkında; seçim etkinliği esnasında “HDP’li ve YSP’li seçmenlere istinaden “katil” ve “dağdan inmişler” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle, “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılanması Suçu” kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç… — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) April 15, 2023

Ümit Özdağ dün, Kartal'da Yeşil Sol Partisi standının yanından geçti. Parti standını uzaktan gören Özdağ, "Bak kimler var bak; dağdan şehre inenler var" demişti.

Yine önceki gün Yeşil Sol Parti’nin standının önünde duran Özdağ, "Tüm parti stantlarını geziyoruz. Burada geldik Yeşil Sol Parti standında kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar" ifadelerini kullanmıştı.