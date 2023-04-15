MetroPOLL anketi: Parti ve ittifakların oylarında son durum
HABER MERKEZİ
Anketi, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.
1-3 Nisan tarihlerini kapsayan araştırmada kararsızlar (yüzde 6,4), protesto oylar (yüzde 1,3) ve cevap vermeyenler (yüzde 5) oransal olarak dağıtılınca sonuç şöyle çıkıyor:
AKP yüzde 40,1
CHP yüzde 24,9
HDP yüzde 12,8
İYİ Parti yüzde 9,6
MHP yüzde 5,1
Memleket Partisi yüzde 2,7
TİP yüzde 1,1
DEVA Partisi yüzde 0,8
Zafer Partisi yüzde 0,7
Yeniden Refah yüzde 0,7
Saadet Partisi yüzde 0,6
Gelecek Partisi yüzde 0,5
Diğer yüzde 2,7
İTTİFAKLARIN OY ORANI
Ankette yer alan partilere göre ittifakların oy oranları şöyle:
Cumhur ittifakı yüzde 45,9
Millet ittifakı yüzde 36,4
Emek ve özgürlük ittifakı yüzde 13,9