Sudani ve Halbusi’den Enfal mesajı

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Enfal Katliamı’nın 35’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani yayınladığı mesajda, “Enfal Katliamı, bir rejimin vatandaşlarına karşı işlediği en vahşi zulüm ve düşmanlıklardan biridir” dedi.

Sudani, “Hiçbir rejim kendi halkına karşı böyle suçlar işlemedi. Baas diktatörlüğü tarafından sevgili Kürt halkımıza karşı işlenen Enfal suçlarını anmak için bu gün sessizlik ve üzüntü içinde birlikte duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, “Suçlular, Allah’ın ve yasaların cezasını aldılar, kendilerine sonsuz bir utanç giydirdiler. Fakat bu insanlık suçundan dolayı hala kalbimizde acı ve hasret var” dedi.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, masum vatandaşların katledildiği Enfal acısını her yıl andıklarını kaydederek, demokratik sistemle Iraklılar için geleceğe dair ümitlendiklerini belirtti.

Adil ve demokratik bir sistemin Irak'ın ilerlemesi ve istikrarı için çalışacağını umduklarını bildirdi.