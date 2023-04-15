Kürt Dil Hareketi’nden K24 çalışanlarına plaket

İSTANBUL (K24)

Kürt Dil Hareketi, İstanbul’da düzenlediği iftar programının ardından Kürt dili ve kültürüne ilişkin haber ve söyleşi yayımlayan medya kurumlarına plaket verdi.

HEZKURD, Kurdistan24’ün Türkçe web sitesi haber müdürü İhsan Yalın ile editörlerden Adem Özgür ve Cesim İlhan’a plaket verdi.

Ayrıca TV muhabirleri Azat Altun, Ercan Dağ, Hasan Kösen, Mahir Yüksel ve Sıddık Eren de plakete layık görüldü.

Haber merkezinden sunucu Cemal Batum'a da plaket verildi.