Genel

Van’da 13 Afgan göçmen yakalandı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Afgan göçmenler Van

HABER MERKEZİ

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 2 şüphelinin çok sayıda göçmeni ‘şok’ evinde sakladığı bilgisine ulaştığı” belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde göçmenlerin bulunduğu adres tespit edilerek, 14 Nisan 2023 tarihinde bahse konu adreste adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon icra edilmiştir. Ev ile müştemilat kısmında gayri insani şartlarda barındırılan 13 Afganistan uyruklu yetişkin erkek göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığını organize eden D.A. ve M.E. isimli 2 organizatör adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir” denildi. (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv