Soylu'dan HDP yorumu: AYM'nin alacağı kararın bir hükmü yoktur

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa teşkilatının sahur programına katıldı.

Konuşmasında HDP’ye yüklenen Soylu şunları söyledi:

"Size bir şey söyleyeyim. Diyarbakır Anneleri HDP'yi kapattı Allah'ın izniyle. Anayasa Mahkemesinin alacağı kararın hiçbir hükmü yoktur. Anayasa Mahkemesi'nden önce Diyarbakır anneleri oturdular, HDP binasının önünde HDP'yi seçime sokmadılar. Şimdi ne yapacak? Diyor ki tutsakları diyor, tutsak kimmiş? Apo tutsakmış, Selo tutsakmış öyle mi? Doğru mu? PKK'cılar tutsakmış, ne yapacaklar? Serbest bırakacaklar. Nereyi serbest bırakacaklar başka? 15 Temmuz darbesini yapanları serbest bırakacaklar. Yetmedi. İki yıldan beri her yeri dolaşıyorlar. Yani darbeyi yapanları tekrar devletin içine getirecekler. Planları belli bu talimatları kim veriyor? Beraber oturdukları büyükelçiler veriyor. Önlerinde bağdaş kuruyorlar. Ellerini bağlıyorlar ve bu talimatları alıyorlar. Ben söylüyorum. Cevap da veremiyorlar. Ya diyorum ki sen bu adamını gönderdin bu büyükelçiyi. Adam şunu söyledi. Madde madde sıraladım. Diyemiyor ki ben göndermedim. Ben göndermedim dese. Nelerin çıkacağını biliyordu onun için."

KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ

Muhalefeti eleştiren Soylu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları ifade etti:

“Bugün Kılıçdaroğlu diyor ki 'geziyor, siyaset yapıyorlar TOGG'larla beraber.' Kılıçdaroğlu sana söylüyorum, biz bu seçimi bu milletimizin o yüksek ferasetiyle o kadar güçlü kazanacağız ki bu millet Kemal'e de bay bay diyecek. Bize gitsinler diyorlar. Biz gideceğiz de kim gelecek? Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT'ye karşı yapılacak her şeye iktidara gelince yasak edileceklerini ifade eden ya o zaman ilk önce kendi evinden başla kardeşim. Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun ya? Kendi evinden başla. Madem aynı cinslerin evliliğini istiyorsun, kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun. Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun ya? Madem bu işe meraklısın. Hadi belediyeleri yapsalardı ya. Öyle fırsat vermeyiz. Biz gideceğiz. Bu LGBT'ciler gelecek. Aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek. Tövbe estağfurullah ya."