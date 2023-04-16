Politika

İsrail'de protestolar dinmiyor: 15. haftada binlerce kişi sokakta

İsrail'de Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gösteriler 15. haftasında devam ediyor.
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HABER MERKEZİ

İsrail'de Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümete karşı gösteriler haftalardır sürüyor.

Hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlayan gösteriler, Netanyahu'nun geri adım atmasına rağmen devam ediyor.

Yargı reformunun tamamen iptal edilmesini isteyen binlerce kişi bir kez daha ülke genelinde sokağa çıktı.

Başkent Tel Aviv'de on binlerce protestocu, kent merkezindeki Kaplan Caddesi'nde bir araya geldi. İsrail bayrakları taşıyan kalabalık Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, kent çevresindeki bir otoyolu da trafiğe kapatmaya çalıştı. Polis, göstericilere biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.

5 Ocak'ta duyurulan düzenleme, yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırıyor ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngörüyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Reformun, ülke demokrasisine darbe vuracağına dikkat çeken on binlerce kişi, 15 haftadır ülke çapındaki gösterilerini sürdürüyor.

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