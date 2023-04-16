Spor

Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor

Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo, Arabistan'da yaşadığı için Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı.
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
avrupa Cristiano Ronaldo Real Madrid

HABER MERKEZİ

Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evi için kiralık ilanı verdi.

Ronaldo, transfer olacağı iddia edilen Real Madrid'in tesislerine yakın konumdaki daireden 8 bin 800 sterlin (Yaklaşık 220 bin TL) kira bedeli talep ediyor.

Ronaldo'nun Madrid'deki büyük evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor.

Öte yandan koşu bantları ve fitness bölümünü içeren, son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da evde yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda lüks arabasıyla Madrid sokaklarını turlayan ve büyük ilgi gören Portekizli yıldızın Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilmişti.

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