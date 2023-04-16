Neçirvan Barzani: Bugün eski rejimin 36 yıl önce işlediği bir suçun daha yıldönümü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yayımladığı mesajda, “Bugün, 16 Nisan günü, eski Irak rejiminin Kürdistan’da sivil halka yönelik dehşet verici kimyasal saldırıların başlangıcı olan bir suçunun 36’ncı yıldönümü. O gün Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi halkı ve güzel doğası kimyasal saldırıya uğradı” dedi.

Saldırıda şehit düşenleri anan Neçirvan Barzani, “O felaketin, eski rejimin tedavilerine dahi izin vermediği, aile ve yakınlarıyla birlikte büyük acılara maruz kalan kurbanlarını da selamlıyoruz” ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi her zaman emeğin, mücadelenin, rejimin zulüm ve baskılarına direnişin merkezi, Peşmerge ve Kürdistan devrimlerinin sığınağı, destekçisi olmuştur. Bu yüzden ilk kez 1987 baharında bir kez daha rejimin saldırı ve kimyasal saldırılarına maruz kaldılar.

Bu acı anmada, o bölgeye ve vatansever halkına daha iyi şekilde hizmet edilip önem verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Şehitlerin aziz ruhlarına selam olsun, her zaman hayırla anılsınlar.”