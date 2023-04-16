Başkan Barzani: Kürdistan halkına karşı işlenen suçlar asla unutulmayacak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi bölgelerinin eski Irak rejimi tarafından kimyasal saldırıya uğramasının 36'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Barzani, “Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi’ne yönelik kimyasal saldırı suçu ile Kürdistan halkına karşı işlenen tüm suçlar, milletimizin bedeninde birer derin yaradır ve asla unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

تاوانی كیمیابارانكردنی بالیسان و شێخ وەسانان و دۆڵی خۆشناوەتی و سەرجەم ئەو تاوانانەی دەرهەق گەلی كوردستان ئەنجام دراون، برینی قووڵن لەسەر جەستەی گەلەكەمان و هەرگیز لەبیر ناكرێن. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 16, 2023

16 Nisan 1987’de Baas rejimi tarafından Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti bölgelerine kimyasal silahlarla ağır saldırı altına alınmış ve çok sayıda sivil katledilmişti.