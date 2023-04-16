Politika

Başkan Barzani: Kürdistan halkına karşı işlenen suçlar asla unutulmayacak

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kürdistan Mesud Barzani Kimyasal saldırı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi bölgelerinin eski Irak rejimi tarafından kimyasal saldırıya uğramasının 36'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Barzani, “Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi’ne yönelik kimyasal saldırı suçu ile Kürdistan halkına karşı işlenen tüm suçlar, milletimizin bedeninde birer derin yaradır ve asla unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

16 Nisan 1987’de Baas rejimi tarafından Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti bölgelerine kimyasal silahlarla ağır saldırı altına alınmış ve çok sayıda sivil katledilmişti.

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