Politika

Başbakan: Kaybedilen canların yasını tutuyoruz

Başkaban Mesrur Barzani, Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi kimyasal saldırıya uğramasının yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Kaybedilen canların ve mahvolan ailelerin yasını tutuyoruz” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani kimyasal sadlrıı

ERBİL (K24)

Başkaban Mesrur Barzani, Twitter hesabından Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi bölgelerinin eski Irak rejimi tarafından kimyasal saldırıya uğramasının 36'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

“Bugün, 36 yıl önce yüzlerce Kürt'ün Saddam Hüseyin'in kimyasal silahlarıyla katledildiği gün” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Katliam, soykırımın odak noktasıydı. Asla unutulmayacak. Kaybedilen canların ve mahvolan ailelerin yasını tutuyoruz. Onların hatırasını onurlandırıyoruz.”

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