Başbakan: Kaybedilen canların yasını tutuyoruz

ERBİL (K24)

Başkaban Mesrur Barzani, Twitter hesabından Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi bölgelerinin eski Irak rejimi tarafından kimyasal saldırıya uğramasının 36'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

“Bugün, 36 yıl önce yüzlerce Kürt'ün Saddam Hüseyin'in kimyasal silahlarıyla katledildiği gün” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Katliam, soykırımın odak noktasıydı. Asla unutulmayacak. Kaybedilen canların ve mahvolan ailelerin yasını tutuyoruz. Onların hatırasını onurlandırıyoruz.”

Today marks the day 36 years ago that hundreds of Kurds were slain by Saddam Hussein’s chemical weapons.



The massacre was a focal point of the genocide. It will never be forgotten.



We grieve the lives lost and families destroyed. We honor their memory. pic.twitter.com/LaoZ0Ilxig