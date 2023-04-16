Başbakan Mesrur Barzani ve Ezidi Miri: Şengal Anlaşması uygulanmalı

Başbakan Mesrur Barzani ve Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg, bölgenin yeniden inşası ve göçmenlerin dönüşü için Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini vurguladı.