Politika

Başbakan Mesrur Barzani ve Ezidi Miri: Şengal Anlaşması uygulanmalı

Başbakan Mesrur Barzani ve Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg, bölgenin yeniden inşası ve göçmenlerin dönüşü için Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Mir Hazım Tahsin Beg Şengal Anlaşması

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidilere yönelik desteğini yenileyen Başbakan, Ezidilerin hak taleplerinin yerine gelmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Başbakan, Şengal’in yeniden inşası, yasa dışı silahlı grupların çekilmesi ve göçmenlerin geri dönüşü için Şengal Anlaşması’nı uygulanması gerektiği ifade etti.

Miri Hazım Tahsin Beg de Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidilerin acılarının hafiflemesi için attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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