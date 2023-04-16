Lider Arsenal’dan şampiyonluk yolunda kritik kayıp

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Premier Lig'in 31. haftasında lider Arsenal, West Ham'a konuk oldu.

Arsenla karşılaşmanın henüz 10. dakikasında skoru 2-0'a getirdi. Gabriel Jesus 7. dakikada Arsenal'i 1-0 öne geçirirken, Martin Odegaard 10. dakikada skoru 2-0 yaptı.

West Ham 33'te penaltıyı gole çeviren Benrahma ile farkı 1'e düşürdü. İlk yarı Arsenal'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Konuk takım 52'de penaltı kazandı. Saka'nın vuruşunda top auta gitti. West Ham 3 dakika sonra Bowen ile skora dengeyi getirdi.

Ligin bitimine 7 hafta kalan Arsenal puanını 74 yaptı. West Ham ise puanını 31 yaptı.

Bir maçı eksik Manchester City’nin 70 puanı bulunuyor.