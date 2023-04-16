Erdoğan: Seçim tercihi öyle küserek verilmez

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Urfa’da temel atma töreninde konuştu.

“Şanlıurfa’da 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız” diyen Erdoğan, “Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla kalmıyor, adeta yeni şehirler inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere de ğinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Seçim tercihi öyle öfkeyle karar vererek, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir.

Noter masası değil, kumar masası değil… Peki orada ne işin var?

Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil.

Biz milletimizle kendi işimize, kendi geleceğimize bakacağız. Muhalefet kendi kendileriyle yeterince uğraşıyor.”

“Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz” şeklinde konuştu.