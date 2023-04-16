Politika

DAİŞ Suriye’de mantar toplayan 31 sivili öldürdü

Suriye’nin Hama kenti yakınlarındaki doğu Salamiye kırsalında trüf mantarı toplayan 31 sivilin terör örgütü DAİŞ tarafından öldürüldüğü bildirildi.
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DAİŞ mensupları (Arşiv)
DAİŞ mensupları (Arşiv)
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HABER MEKREZİ

Terör örgütü DAİş’in hücreleri, son dönemde Suriye çölündeki trüf mantarı toplayanlara yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Suriye’de trüf mantarı, genellikle Şubat-Nisan ayları arasında hasat ediliyor.

Toplama mevsimi boyunca siviller genellikle DAİŞ tarafından döşenen mayınlar veya ateş açılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre Şubat ayından bu yana, Suriye çölünde yer mantarı toplarken, çoğu DAİŞ tarafından açılan ateş sonucu 130’dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mantarların yüksek fiyatlara satılması, 12 yıldır devam eden savaş nedeniyle kırsal kesimdeki vatandaşların zor ekonomik koşullarda satmak üzere onları toplama arzularını da açıklıyor.

Hama pazarında mantarın kilogram fiyatı, ürün kalitesi ve büyüklüğüne göre 5 ila 25 dolar arasında değişiyor.

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