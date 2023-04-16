Irak İmar ve İskan Bakanı: Petrol ihracatı anlaşması yarın imzalanabilir

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani, Erbil ile Bağdat arasında Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatı anlaşmasının yarın imzalanabileceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatıyla ilgili teknik sorunların çözüldüğünü belirten Bengin Rekani, petrol sevkiyatının önünde yasal ya teknik bir engel kalmadığını vurguladı.

Irak İmar ve İskan Bakanı, yarın teknik bir anlaşmanın imzalanacağını ve petrol sevkiyatıyla ilgili Türkiye’ye bu konudaki talebi içeren bir mektup yollanacağını dile getirdi.

Bu yılın ilk dört ayında Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’ne bütçe göndermediğini belirten Bengin Rekani, Irak Bakanlar Kurulu’nun salı günü gerçekleştireceği toplantıda Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını ele alacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü hususunda ilerleme sağlandığını ve ön anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.