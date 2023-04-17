Demirtaş’tan TİP yanıtı: Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz

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BBC Türkçe’ye röportaj veren Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce’nin adaylığı nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

“Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan’a oy vermeleri. Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok. Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!”

“TİP’İN KARARININ HALEN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), seçime kendi adıyla girmesi hakkında ise, “Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz. TİP’in kendi kararıdır, biz ancak saygı duyup başarılar dileyebiliriz. Ama halen, yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yeşil Sol Parti seçmeninin partisi bellidir, oyu da Yeşil Sol Partiyedir tabii ki. Başka türlü nasıl olabilir ki?” yanıtını verdi.

HDP’NİN ADAY ÇIKARMAMASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasıyla ilgili eleştirilerle ilgili ise Demirtaş şunları söyledi:

“Partimizin aday çıkarmaması Erdoğan’ın en büyük kabusuydu, bu gerçekleştiği için şimdi bizim üzerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya çalışıyor. Aynı taktiği yerel seçimlerde de uyguladı ve ters tepti. Çünkü halk yalan ve karalamalara kanmıyor artık.

Erdoğan, HDP’nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi’nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı. Şimdi, kedi ulaşamadığı ciğere mundar diyor.”