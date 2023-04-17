Politika

ABD’den helikopter baskını: Üst düzey DAİŞ’li öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bir açıklama yaparak bugün düzenlenen operasyonda DAİŞ'in üst düzey yetkilisinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.
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suriye ABD DAİŞ operasyon Suriye

HABER MERKEZİ

ABD’nin Suriye’de görev yapan birimi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada 17 Nisan’da yapılan helikopter baskınında üst düzey bir DAİŞ liderinin ölü ele geçirildiği belirtildi.

Öldürülen DAİŞ lideriyle ilgili detayların  paylaşılmadığı açıklamda, “Suriye’de DAİŞ’in üst düzey lideri ve Ortadoğu ile Avrupa’daki terör saldırılarının planından sorumlu olan kişi” denildi.

Açıklamada, operasyonun tek taraflı olduğu belirtilirken hiçbir ABD askerinin yaralanmadığını ve hiçbir ABD helikopterinin hasar görmediği de duyuruldu.

Operasyonda hiçbir sivilin ölmediği belirtilirken DAİŞ liderinin yanı sıra iki silahlı DAİŞ'linin öldürüldüğü açıklandı.

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