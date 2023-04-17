Bayram şekerlerine yüzde 32 zam

HABER MERKEZİ

Ramazan Bayramı öncesi satışları artan ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi. Kurban Bayramı’nda kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda yüzde 32 arttı.

T24'teki habere göre Türkiye’nin bayram gündemini değerlendiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2,5 kilogram olduğunu söyledi.

Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı.

Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1,2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.