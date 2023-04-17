Politika

YSK seçmen sayısını açıkladı

14 Mayıs'taki seçimlerde yurtiçi ve yurtdışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.
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türkiye YSK seçmen

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıklarken gümrüklerde 4 bin 671, yurtdışında da toplam 5 bin 40 sandık kurulacağını bildirdi.

Ahmet Yener şunları söyledi:

"Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak."

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmenin diğer illere kaydını aldırdığı da belirtildi.

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