Kamplarda kalan yüzlerce Şengalli tarımla uğraşıyor

ERBİL (K24)

Şengalli yerinden edilmiş yüzlerce aile geçimlerini sağlamak için kamplarda tarımla uğraşıyor.

Şengal’den göç etmek zorunda kalmış aileler, kaldıkları kamplarda tarımla uğraşırken, daha fazla üretim için işlerine daha fazla önem verilmesini istiyor.

K24’e konuşan Şeker Halil, yaklaşık 5 yıldır ailesiyle birlikte tarımla uğraştıklarını söyledi.

Göçzede oldukları için bu şekilde geçimlerini sağlamka zorunda kaldıklarını kaydeden Halil, Şengalli mültecilerden kampta tarım işiyle uğraşanların çok olduğunu belirtti.

Halil, Şengal’e dönüşün zor olmasından ötürü herkesin geçim yolunu aradığını ifade etti.