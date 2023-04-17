Politika

ABD'den Türkiye'yle ilgili F-16 kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.
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ABD Link-16 F-16 Türkiye

HABER MERKEZİ

Konuya ilişin AA’ya bilgi veren kaynaklar, Dışişleri Bakanlığının, F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak Kongreye ilettiğini bildirdi.

ABD'nin resmi silah satış kararını Kongreye tebliğ eden Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ancak AA’nın haberine göre satış paketinde mevcut F-16'ların Link-16 taktik veri bağlantı sistemini "Block Upgrade-2" seviyesine yükseltmek için ilgili ekipman ve mühendislik desteğinin yanı sıra Otomatik Çarpmayı Önleme Sistemleri de bulunuyor.

ABD Kongresinin Bakanlığın kararına, NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, teamül olarak satış planlarını Kongreye gayriresmi şekilde iletiyor ve aldığı geri dönüş üzerine resmi tebligatı yapıyor.

LINK-16 NEDİR?

Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor.

Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.

Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.

 

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