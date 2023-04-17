Başbakan’dan Afrin’de Newroz’da saldırıya uğrayanların ailelerine mesaj

AFRİN (K24)

Barzani Yardım Vakfı (BCF) heyeti, Afrin’in Cinderes beldesinde geçtiğimiz Newroz kutlamalarında silahlı saldırıya uğrayanların ailelerini ziyaret ederek, Başbakan Mesrur Barzani’nin taziyelerin, iletti.

Cinderes’te Newroz kutlamlarında uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret eden Barzani Yardım Vakfı heyeti, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin olayı araştıracağı ve 4 Kürt’ün yaşamını yitirdiği olayın ayrıntılarının ortaya çıkaracağı mesajını bildirdi.

BCF Kuzey ve Batı Kurdistan dosyaları sorumlusu Rewac Haci, Cinderes’teki Newroz kurbanlarının yakınlarına, Başbakan’ın direktifleri doğrultusunda, ailenin acılarını hafifletmek için ziyarette bulunduklarını belirtti.

Geçtiğimiz Newroz’da yaşanan olayın ardından Başbakan, taziye mesajı yayımlamıştı.

Cinayeti şiddetle kınayan Başbakan, bölgedeki yetkilileri sorumlulardan hesap sorup adalete teslim etmeye çağırmıştı.

CİNDERES’TEKİ SALDIRI

Geçtiğimiz Newroz’da Türkiye destekli silahlı örgütlerden Ahrar el Şarkiye, Afrin'in Cinderes kasabasında Newroz ateşi yakmak isteyen depremzede Kürt sivillere ateş açtı.

Aynı aileden dört kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırının ardından protesto gösterileri düzenlendi.

Suriyeli Kürt politikacı Hevrin Halef'in 2019'da öldürüldüğü suikasttan da sorumlu tutulan Ahrar el Şarkiye örgütüne Rojava'daki özerk yönetimden de kınama geldi.

Öte yandan, Heyet Tahrir el Şam Örgütü'nün (HTŞ) de gerilime müdahil olarak saldırıya uğrayan Kürtlerle görüştüğü iddia ediliyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahrar El Şarkiye, Deyr Ez-zor kökenli bir grup.

2016'da Halep'in kuzeyine yönelen örgüt mensupları Ahrar El Şam'dan ayrıldı ve Türkiye'nin Rojava’ya yönelik operasyonuna dahil oldu.

Bu silahlı örgütlerin başında ise, Türk ordusuna eşlik eden ve kendisini “Suriye Milli Ordusu” olarak tanımlayan grubun çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye yer alıyor.

Bu arada Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentin Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.