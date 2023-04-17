Akşener: Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 canlı yayınına katıldı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var; ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim bir iddiam var; 1995 seçimleri gibi olacak. 3 parti yani AK Parti, CHP, İYİ Parti ya da İYİ Parti, CHP, AK Parti şeklinde sistem dizilebilecek. Aradaki puan farkları 3-5'tir bilemiyorum. Bundan sonra diğer siyasi partiler gelecek. Sandıktan çıkan sonucu tartışamazsın. Tahkir etmek gibi bir saygısızlığı yapamam.”

“KONUŞMA HAKKIM YOK”

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Akşener, şunları kaydetti:

“Altılı masadaki ittifak sistemi üzerinde konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi masaya oturup ortak bir liste üzerinden çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi'nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok. Amma velakin bu seçmenin iştiyakını anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir.”

“MASADA HDP YOK”

Bu arada “O masada HDP yok, 31 Mart seçimlerine giderken bizim aday gösterdiğimiz her yerde HDP aday gösterdi” diyen Akşener, “Bu işte bakanlık vs. o masanın altında, üstünde hiçbir yerinde HDP yok, olamaz. Oturursa ‘Meral Hanım size güle güle’ derler, bu netlikteyiz” şeklinde konuştu.

“KÜRTLERİ İNCİTMEK İSTEMİYORUM”

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Dışarıda olsaydım Başak’la birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar, kahvaltıya giderdik” ifadelerini anımsatan Akşener, şunları söyledi:

“Ben Kürtleri incitmek istemiyorum. Demirtaş, her televizyona çıkmamdan önce bir beyanat verir. Eşiyle beraber kahvaltı yapmak istediğini söyledi, ‘Benle kahvaltı etmeden önce şehit ailelerinden özür dilesin’ diyemedim. Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım. Herkes Akşener’e ahkam kesiyor, ben bir şey değilim, ben bir şey istedim mi? Pervin Buldan 2018’de durup dururken beni faili meçhul cinayetlerle ilgili suçladı, eşini öldürtme iması yaptı, ‘O gün İçişleri Bakanı kimdi?’ dedim, bana cevap vermedi.”

MUHARREM İNCE'NİN OYLARI:

“İnce’nin oylarını Kemal Bey’in yanına getirmek hepimizin görevi” diyen İYİ Parti lideri, “Millet İttifakı’nın içinde yer almasını isterdim ama CHP’den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP’nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım. Sayın İnce’nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.