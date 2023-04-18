Politika

Josep Borrell: AB Büyükelçisi Sudan'da saldırıya uğradı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'daki AB Büyükelçisinin konutunda saldırıya uğradığını duyurdu.
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Sudan'da çatışmalar sürüyor (Foto: AFP)
Sudan'da çatışmalar sürüyor (Foto: AFP)
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HABER MERKEZİ

Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç saat önce Sudan'daki AB Büyükelçisi kendi konutunda saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

Bunun Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu belirten Borrell, "Diplomatik tesislerin ve personelin güvenliği, Sudan makamlarının birincil sorumluluğu ve uluslararası hukuk uyarınca bir yükümlülüktür" değerlendirmesinde bulundu.

Borrell saldırıya uğrayan bürokratının adını zikretmese de AB’nin Sudan’daki büyükelçisi İrlandalı diplomat Aidan O’Hara.

Josep Borrell saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bir detay vermezken bir AB sözcüsü, büyükelçinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

ORDU İLE HIZLI DESTEK KUVVETLERİ (HDK) ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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