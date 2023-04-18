Spor

Liverpool 3 puanı 6 golle aldı

Ligde çıktığı son 4 maçta sadece 2 puan toplayabilen Liverpool, Leeds United’ı deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.
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avrupa Leeds United Liverpool Premier Lig

HABER MEKKEZİ

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, Leeds United’ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.

Ligin 31. hafta mücadelesinde ilk yarı, 35. dakikada Cody Gakpo ve 39. dakikada Mohamed Salah’ın golleri ile 2-0 Liverpool üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın 47. dakikasında Leeds United, Luis Sinisterra’nın golüyle farkı bire indirse de Liverpool’da 52. dakikada Diogo Jota, farkı tekrar ikiye çıkardı.

Salah, 64. dakikada skoru 4-1’e getirirken, Jota, maçın 73. dakikasında skoru 5-1’e taşıdı. Maçın son golü ise 90. dakikada Darwin Nunez’den geldi ve Liverpool müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig’de 47 puanla 8. sırada yer alırken, Leeds United ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

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