Liverpool 3 puanı 6 golle aldı
HABER MEKKEZİ
İngiltere Premier Lig’de Liverpool, Leeds United’ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.
Ligin 31. hafta mücadelesinde ilk yarı, 35. dakikada Cody Gakpo ve 39. dakikada Mohamed Salah’ın golleri ile 2-0 Liverpool üstünlüğünde tamamlandı.
Maçın 47. dakikasında Leeds United, Luis Sinisterra’nın golüyle farkı bire indirse de Liverpool’da 52. dakikada Diogo Jota, farkı tekrar ikiye çıkardı.
Salah, 64. dakikada skoru 4-1’e getirirken, Jota, maçın 73. dakikasında skoru 5-1’e taşıdı. Maçın son golü ise 90. dakikada Darwin Nunez’den geldi ve Liverpool müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig’de 47 puanla 8. sırada yer alırken, Leeds United ise 29 puanla 16. sırada kaldı.