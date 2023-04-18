Sudan’da ABD konvoyuna ateş açıldı

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G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için Japonya'da bulunan Blinken, "Bu pervasız ve sorumsuz bir hareketti. Elbette insanların güvenlikleri de tehlikeye atıldı" dedi.

Başkent Hartum'daki olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak saldırının kabul edilemeyeceğini taraflara ilettiğini söyleyen Blinken, "Soruşturma sürüyor. Ancak ilk bulgular, Hızlı Destek Kuvvetleri birliklerinin olaya karıştıklarını gösteriyor" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise bu aşamada Sudan'daki ABD vatandaşlarının tahliyesinin planlanmadığı belirtildi.

Sudan'daki Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Aidan O’Hara da dün Hartum'daki konutunda saldırıya uğramıştı.

ABD'DEN TARAFLARA ATEŞKES ÇAĞRISI

Sudan'da çatışan tarafların liderlerini arayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes çağrısı yaptı.

Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Muhammed Hamdan Dagalo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'ın en acil sorunlarını Blinken ile ele aldıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda sivillerin de ölmesinin çok endişe verici olduğunu söyledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bu sabahki çatışmalarda top seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kent daha önce hava saldırılarına da tanık olmuştu.

Birleşmiş Milletler'e göre çatışmalarda üç günde yaklaşık 185 kişi öldü, 1800'den fazla kişi de yaralandı.

Merkezi Doktorlar Komitesi de çatışmalarda 200'e yakın sivilin de öldüğünü açıkladı. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu bildiriliyor.

Hartum'da çatışmalar nedeniyle çok sayıda hastane kullanılamaz hale geldi, erzak sıkıntısı da artıyor.

Bölge ülkelerinden arabulucuların da Sudan'a gidememesi nedeniyle kısa vadede barış umudu az.