Demirtaş: Muharrem Hoca çok ayıp ediyor

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Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin HDP'yle ilgili, "PKK'lılarla anlaşma yapmam" sözlerine tepki gösterdi.

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

“BENİ ZERRECE ÜZMÜYOR, GÜLÜP GEÇİYORUM”

Erdoğan'ın, "Bunlar, engerekler ve çıyanlardır", "Bunlar katil, bunlar terörist" sözleri hatırlatılan Demirtaş, "Beni zerrece üzmüyor, gülüp geçiyorum. Sandıkta halk, herkesin notunu verince ne olduğunu göreceğiz. O sözler Kürtlerde daha fazla kenetlenmeye yol açar, başka da bir etki yaratmaz" dedi.

Seçim tahmini konusundaki soruya, "Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır" yanıtını veren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Yargıyı siyasetin baskısı, kontrolü, etkisinden çıkarmak bile ilk etapta rahatlatmaya yol açar. Sonrasında, uzun vadeli bir demokratik dönüşüm programına ihtiyaç var. Bunca yıkımın enkazı, öyle üç beş günde temizlenemez. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek sonrasında yapacak çok iş var."