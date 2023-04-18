Anket: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 1

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MAK Araştırma, 'Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankette katılımcılara, “Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Verilen yanıtlara göre, (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle oldu:

1. AK Parti: Yüzde 35.8

2. CHP: Yüzde 29.1

3. İYİ Parti: Yüzde 11.7

4. Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.5

5. MHP: Yüzde 7.2

6. Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

7. Türkiye İsçi Partisi: Yüzde 1.4

8. Memleket Partisi: Yüzde 1.2

9. BBP: Yüzde 1.2

10. Zafer Partisi: Yüzde 0.8

11. Diğerleri: Yüzde 0.7

“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlara göre ise ittifakların oy oranı şu şekilde:

1. Cumhur İttifakı: Yüzde 44

2. Millet İttifakı: Yüzde 40

3. Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10.3

4. ATA İttifakı: Yüzde 1

5. Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0.4

6. Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceğim: Yüzde 0.3

Sözcü'nün aktardığına göre, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

1. Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.8

2. Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7

3. Muharrem İnce: Yüzde 3.4

4. Sinan Oğan: Yüzde 1.1

“Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?” sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32

Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15

Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30

Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16

Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1

Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1

Araştırma 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.