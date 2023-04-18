Sudan’da kritik gelişme: ABD’nin ateşkes çağrısını kabul ettiler

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Sudan’da orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı.

Dagalu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmenin ve diğer dost ülkelerin benzer şekilde geçici ateşkes çağrısı yapmasının ardından, HDK, sivillerin güvenli geçişi ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını yeniden teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes çağrısına uymadığını iddia eden Dagalu, “Ordu, yoğun nüfuslu bölgeleri havadan bombaladı ve sivillerin hayatını tehlikeye attı. Bu eylemler, uluslararası ve insani hukukun temelleri ve ilkelerinin açık bir ihlalidir” değerlendirmesini yaptı.

ORDUDAN AÇIKLAMA

Ordudan yapılan açıklamada ise “İsyancıların 24 saatlik ateşkes ilan etmesi, saatler içerisinde alacağı ezici yenilgiyi örtmeyi amaçlıyor” ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken dün, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı görüştü.

Açıklamada, “Bakan Blinken savaş nedeniyle etkilenenler için insani yardımın ulaştırılmasına, Sudanlı ailelerin yeniden bir araya getirilmesine ve uluslararası toplumun Hartum’daki varlığının güvence altına alınmasına izin vermek için ateşkesin sağlanmasının aciliyetini vurguladı” ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, Blinken’in iki generalin sivil, diplomatik personel ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlama sorumluluğunun altını çizdiği kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan’daki çatışmalarda can kaybının 185’e ulaştığını, 1800’den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.