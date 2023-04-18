Rojava’daki Özerk Yönetim’den diyalog çağrısı

ERBİL (K24)

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Rakka’da basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Suriye’de 2011 yılında başlayan siyasi kriz, geride bıraktığımız yıllar içinde bir çözüme kavuşmamış ve 12. yılında devam etmektedir” denilerek, şu ifadeler yer aldı:

“2023 yılı içerisinde barışçıl ve demokratik çözüm yönünde gelişmeler yaratmak amacıyla, Suriye genelinde yaşayan tüm halklara, etnik ve inanç topluluklara karşı taşıdığımız sorumluluk gereği, örgütlü demokratik toplulukların oluşturduğu Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi olarak bu deklarasyonu ve çağrıyı yayınlıyoruz.”

“MİLYONLARCA İNSAN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI”

“Siyasi ve toplumsal kriz yıllarında yüz binlerce insanımız hayatını kaybetti” denilen açıklamada, “Afrin, Serêkaniyê, İdlib, Azez, Bab, Cerablus, Girêspî ve Suriye’nin başka alanlarından milyonlarca insanımız ülke içinde ve ülke dışına göç etmek zorunda kaldı” denildi.

Açıklamada, “Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi olarak halklara karşı duyduğumuz sorumluluk gereği adım atmak kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“SURİYE, BU ÜLKEDE YAŞAYAN TÜM TOPLULUKLARIN ÜLKESİDİR”

Özerk Yönetim, söz konusu açıklamasında “Büyük küçük ayrımı yapmaksızın Suriye’de demokratik temelde var olan tüm örgütlü toplulukların, siyasi parti ve hareketlerin, etnik ve inançsal toplulukların, kadın ve gençlik örgütlenmelerinin Suriye’nin geleceğini şekillendirme konusunda rol almaları Suriye’nin barış ve istikrara kavuşması açısından büyük öneme sahiptir. Suriye, bu ülkede yaşayan tüm toplulukların ülkesidir. Bu toplulukların kendi geleceğini belirleme ve ülke sorunlarının çözümünde aktif yer almaları en temel haklarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ”

Açıklamada, “Bizler, Kuzey ve Doğu Suriye güçleri olarak Suriye’nin bütünlüğünden yanayız. Suriye’de yaşanan sorunlara sadece ülke bütünlüğü çerçevesinde çözüm bulunabilir. Bu çerçevede çözümü geliştirme amacıyla ortak bir program, proje ve çözüm perspektiflerini müzakere etme kapsamında mevcut Suriye devlet yönetimi ve Suriye’de var olan tüm toplumsal, siyasi, sivil yapılar ile görüşmeye ve diyaloga açık olduğumuzu beyan ediyoruz” denildi.

“DEMOKRATİK BİR SİYASİ İDARİ SİSTEM KURMAK GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

“Suriye sorununun temelinde, siyasi ve toplumsal demokrasi yoksunluğu vardır” denilen açıklamada, şu hususlara değinildi:

“Etnik, inançsal topluluklar dahil tüm toplumsal kesimlerin her konuda eşit haklara sahip olma, özgür ve demokratik şekilde yaşama sorunu vardır. Bu nedenle tüm toplulukların katılacağı demokratik bir çözümü sağlamak gerekmektedir. Suriye’yi oluşturan Arap, Kürt, Süryani dahil tüm etnik ve inanç toplulukların Suriye’nin ana unsuru olarak kabul etmek, kolektif haklarını güvence altına almak, demokratik değerlerle demokratik ulus haline gelmek, merkeziyetçi olmayan yerel yönetimlere dayalı DEMOKRATİK BİR SİYASİ İDARİ SİSTEM KURMAK GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ.”

“TÜM KESİMLERE ORTAK ÇÖZÜM OLUŞTURMA ÇAĞRISI YAPIYORUZ”

Ayrıca açıklamada, şu hususlar ifade edildi:

“Gelinen aşamada bu yönlü çabaların hızlandırılması temelinde birlikte ortaya çıkaracağımız çözüm perspektiflerini ve projelerini karşılıklı müzakere etmeye, BMGK 2254 no’lu kararını da göz önünde bulundurarak ortaklaşacağımız bir çözümü yaratmaya hazırız. Yüz binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanımızın büyük zorluklar yaşayıp acı çektiği Suriye sorununun çözümü için adım atmak tarihi ve insani bir sorumluluktur. Bu sorumluluk temelinde mevcut Suriye devlet yönetimi ve tüm kesimlere ortak çözüm oluşturma çağrısı yapıyoruz.”