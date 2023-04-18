Politika

Kerkük’te DAİŞ’e hava saldırısı: 4 ölü

Kerkük’te DAİŞ’e yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 4 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan DAİŞ Kerkük Hava saldırısı Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı

ERBİL (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük’te DAİŞ’e yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre DAİŞ mensupları F-16 tipi savaş uçaklarıyla hedef alındı.

Hava saldırısında 4 DAİŞ’linin öldürüldüğü kaydedildi.

DAİŞ, Haziran 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

 

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