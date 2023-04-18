Politika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Şam'a resmi ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bugün Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.
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Prens Faysal bin Ferhan
Prens Faysal bin Ferhan
ortadoğu Prens Faysal bin Ferhan Suudi Arabistan Suriye Beşşar Esad

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bugün Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Suudi Bakan, 2011'den bu yana Suriye'ye yaptığı ilk resmi ziyaretle Şam Uluslararası Havalimanı'na vardığında, Devlet Başkanlığı İşlerinden Sorumlu Bakan Mansur Azzam tarafından karşılandı.

Prens Faysal’ın Suriye ziyareti, Suudi Arabistan'ın, Suriye krizinde çatışmalara son veren, Suriye'nin birliğini, güvenliğini, istikrarını ve Arap kimliğini koruyarak Arap çevresine geri döndüren siyasi bir çözüme ulaşma çerçevesinde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz hafta ise Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

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