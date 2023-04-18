Başbakan’dan Çarşema Sor mesajında Şengal Anlaşması’na vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin yılbaşı olan Çarşema Sor’un gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ezidi Kürtlerin Çarşema Sor Bayramını kutlayan Başbakan, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına vurgu yaptı.

Ezidi Miri, Baba Şeyh ve Ezidi Ruhani Meclisi’nin yanı sıra Kürdistan, Irak ve tüm dünya Ezidilerini tebrik eden Başbakan, Şengal Anlaşması’nın uygulanması, bölgedeki durumun normalleşmesi, silahlı milis gruplarının geri çekilmesi ve göçzedelerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu.

Başbakan, Çarşema Sor’un huzur, güven ve mutluluk içinde geçmesini diledi.